Скандал в королевской семье:Кейт Миддлтон и Меган Маркл разрывают отношения

Кейт Миддлтон и Меган Маркл и без того находились в не самых теплых отношениях, сейчас же они натянулись, кажется, до предела. Страсти в королевской семье все никак не утихнут, хотя в самом Букингемском дворце предпочитают делать вид, что все как надо, а жизнь идет своим чередом.

Меган не приветствуется

Определенной точкой невозврата стала ситуация касаемо прощания с уже покойной королевой. Свои последние дни Елизавета II доживала в шотландской резиденции Балморал. Соответственно, королевское семейство направлялось именно туда, чтобы побыть с Елизаветой II напоследок.

Вот на этом моменте конфликт-то и дал о себе знать, как никогда. Фактически. ни Меган, ни Кейт не пустили попрощаться с королевой, объяснив все тем, что с ней должны быть только наследники и внуки в такой момент. Вот только истинная причина заключалась в другом. Подробнее вы можете прочитать в нашем дзен-канале.