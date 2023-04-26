В Петербурге «Единая Россия» приостановила членство Раховой

В Петербурге «Единая Россия» приостановила членство депутата законодательного собрания города Елены Раховой. Аналогичные меры планируют принять и в отношении директора школы 619 Ирины Байковой и её заместителя Екатерины Колединой. Об этом сообщают источники издания 78.ру.

Позднее секретарь регионального отделения партии Сергей Боярский официально подтвердил, что членство депутатов Елены Раховой и Ирины Байковой будет приостановлено до того момента, пока не будут выяснены все обстоятельства ситуации.

Он обратил внимание на то, что уверен в том, что следственные органы смогут разобраться во всех деталях произошедшего. Уже на основе результатов будут приняты решения по поводу судеб депутатов – по пути им с партией или нет.

Напомним, что вышеупомянутых подозревают в мошенничестве с бюджетными деньгами. Пока что Рахова отказалась от каких-либо комментариев, ссылаясь на то, что идут следственные действия, а значит запрещено разглашение какой-либо информации.