Зоозащитница Екатерина Дмитриева высказалась против нового законопроекта о бездомных животных

Совсем недавно в Государственной думе РФ начали обсуждать изменения в ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Думцы предлагают передать регионам право самим определять как перечень, так и порядок мероприятий при обращениями с бродячими животными. За такую инициативу в первом чтении проголосовали 350 депутатов из 450.

Однако, как оказалось, даже не все зоозащитники рады таким изменениям. Например, зоозащитник, директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева надеется, что законопроект не примут в последующих втором и третьем чтениях.

«Каждый регион будет решать проблему в меру своего отношения и гуманизма. Поэтому я боюсь, что у нас опять, как пять лет назад, будут в стране по регионам убойные центры», — говорит она в разговоре с телеканалом 360,

Она обращает внимание на то, что агрессивных животных будут усыплять, а при попытке отлова — любое животное станет агрессивным, но это попросту защитная реакция.