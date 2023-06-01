В колонию отправили выбросившую новорожденную дочь из окна петербурженку

В Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд вынес окончательный приговор по делу о страшной трагедии. Женщина еще в ноябре 2022 года выбросила из окна свою новорожденную дочь. Разбирательство велось по статье 106 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемая в доме по улице Достоевского сбросила младенца с большой высоты. Труп нашли возле дома с явными признаками насильственной смерти. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Мать погибшего ребенка сама признала вину. Позднее она заведомо ложно сообщила следствию, что ребенок родился мертвым. Эту информацию опровергли после ряда экспертиз.

На суде петербурженке вынесли обвинительный приговор. Девушку приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Такой вердикт вызвал ажиотаж в социальных сетях.