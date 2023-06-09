Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу запретили въезд в Эстонию

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в пятницу, 9 июня, сообщил о том, что для 58 человек запрещают въезд в страну. Под ограничения попал патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Владимир Гундяев).

Господин Тсахкна отметил, что в Эстонии не готовы принимать людей, поддерживающих политику, которую в настоящее время ведут в Российской Федерации. Новые имена уже внесли в «список Магнитского».

По словам министра, патриарха Кирилла давно пора было внести в черный список страны. Теперь это официально случилось. Такую информацию подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел Эстонии.

Напомним, что Европарламент еще в апреле 2022 года принял резолюцию, которая осуждает роль патриарха в происходящей ситуации. Его даже хотели привлечь к ответственности за поддержку родной страны. Также на патриарха Московского и всея Руси Кирилла уже введены санкции в Великобритании и Чехии.