Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу запретили въезд в Эстонию

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу запретили въезд в Эстонию
Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в пятницу, 9 июня, сообщил о том, что для 58 человек запрещают въезд в страну. Под ограничения попал патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Владимир Гундяев).

Господин Тсахкна отметил, что в Эстонии не готовы принимать людей, поддерживающих политику, которую в настоящее время ведут в Российской Федерации. Новые имена уже внесли в «список Магнитского».

По словам министра, патриарха Кирилла давно пора было внести в черный список страны. Теперь это официально случилось. Такую информацию подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел Эстонии.

Напомним, что Европарламент еще в апреле 2022 года принял резолюцию, которая осуждает роль патриарха в происходящей ситуации. Его даже хотели привлечь к ответственности за поддержку родной страны. Также на патриарха Московского и всея Руси Кирилла уже введены санкции в Великобритании и Чехии.

патриарх Кирилл Россия эстония


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу запретили въезд в Эстонию
В Петербурге появятся Брандмейстерский бульвар и сад Верности
Расширение зоны платной парковки почти завершили в Петербурге
Эвелина Бледанс раскрыла секрет идеального утра
На участке КАД в Петербурге запретят движение грузовиков из-за ПМЭФ
Житель Ленобласти в ходе конфликта переехал на автомобиле пенсионерку
Роспотребнадзор нашел в Петербурге пригодные для купания пляжи
Центробанк РФ решил сохранить действующую ключевую ставку