Пятница, 15 августа 2025
$79.77 €93.06 ¥11.09
23.9 C
Санкт-Петербург
Новости

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении пенсионера в Петербурге

Даниил Александров
Фото: Baltphoto

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об избиении 54-летнего мужчины группой подростков в Санкт-Петербурге.

Инцидент на детской площадке в Северной столице привлек внимание руководства Следственного комитета России. По данным следователей, группа подростков напала на 54-летнего местного жителя. Злоумышленники снимали избиение пострадавшего на мобильный телефон и опубликовали запись в мессенджерах.

Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющей обязанности руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой подготовить детальный доклад о ходе и результатах расследования.

Исполнение данного поручения взято на особый контроль центральным аппаратом Следственного комитета.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

Квесты: интересно, безопасно, прибыльно?

Индустрия квестов довольно долго регулировала себя самостоятельно, без вмешательства законодателей. Не исключено, что на пользу сфере квестов повлияло развитие агрегаторов - пользователям удобно, есть стимул и необходимость соблюдать правила, чтобы находиться в топе страниц и получать больше бронирований.Но и на GR-арене в последние годы было достаточно активно. Введение ГОСТ по детским квестам, законопроект в Заксобрании Санкт-Петербурга и так далее. Опасный экстрим в прошлом?Объяснять, что такое квест уже мало кому нужно. Разновидностей квестов много, особенно популярны так называемые перформансы — квесты с участием актеров. На перформансы приходится около 56-58% бронирований, и эта цифра продолжает расти. Такие квесты дают заряд эмоций и одновременно позволяют выплеснуть их благодаря более глубокому погружению в атмосферу. Задача организатора подобного квеста не только избежать физических травм,...
Читать далее
Новости

Во второй половине 2025 года военным пенсионерам проиндексируют соцвыплаты

В Государственной думе России рассказали, что очередная индексация пенсий случится во второй половине 2025 года и коснется категории военных пенсионеров.В октябре 2025 года военным пенсионерам будет произведена индексация пенсий. Об этом сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб, пишет РИА Новости.По ее словам, размер увеличения составит 4,5%. Индексация распространится на всех пенсионеров, проходивших службу в силовых структурах. Данная мера направлена на повышение уровня социальной защиты данной категории граждан.Ранее был озвучен размер средней пенсионной выплаты в России. Он составил порядка 23 тысяч рублей в месяц. Такая сумма была зафиксирована в начале 2025 года. При этом на учете Социального фонда состоят свыше 41 млн людей пенсионного возраста.
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп ленобласть смерть полиция погода авария Россия петербург метро пострадавшие владимир путин прокуратура статистика наркотики закон избиение работа деньги конфликт кино Роспотребнадзор задержание ученые рейтинг Госдума мчс безопасность штраф реставрация виталий милонов документы парковки такси мошенники пенсионеры пенсионерка автомобили приставы спасатели выплаты транспорт подросток авито расписание

Новости дня

Город

Усадьба Репина откроется после реставрации к августу 2026 года

Город

Петербург станет центром аэрокосмических стартапов

Вне СПб

Путин почтил память летчиков летчикам СССР в Магадане

Новости

Приставы завершил исполнительное производство в отношении «Ленфильма»

Новости

Якубович рассказал о механизмах борьбы с шумом в российских квартирах

Город

Индекс промышленного производства Петербурга за полгода достиг 108 процента

Ленинградская область

Петербуржцам рассказали о правилах безопасности во время грибного сезона

Новости

Петербургские транспортники обсудили будущее такси на Евразийском форуме

Ленинградская область

В понедельник Ладожский мост разведут для прохода судов

Ленинградская область

С начала года в лесах Ленобласти пропало больше 300 человек

Новости

Фанаты Цоя собрались на Богословском кладбище в честь годовщины смерти артиста

Новости

Неизвестные использовали Иосиф Пригожина для привлечения гостей на вечеринку

Новости

Строители завершают подготовку депо «Славянка» для трамваев новой линии

Новости

В Госдуме предложили создать отделы нравственности на предприятиях

Культура

Марк Эйдельштейн снимется в биографическом фильме о создании балета «Щелкунчик»

Город

Волонтеры в Петербурге 4 дня разыскивают пропавшего 14-летнего подростка

Культура

Олег Газманов выпустил клип в поддержку российских солдат

Новости

С начала 2025 года российский экспорт молочной продукции вырос на 16%

Новости

В России предложили штрафовать за супружескую измену и уход из семьи

Новости

Полицейские задержали четырех участников схемы с наркотиками и вымогательством

Город

В субботу петербуржцев ждут ливни и шквалистый ветер

Новости

Каждый третий петербуржец против школьной формы

Общество

Каждый пятый петербуржец проводит ревизию вещей раз в три месяца

Новости

В воскресенье астероид 2025 PM пролетит в опасной близости от Земли

Новости

Петербуржцам рассказали об особых правилах оформления парковочных разрешений

Город

ОЭЗ «Санкт-Петербург» показала 60% рост инвестиций за полгода

Ленинградская область

За сутки на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло 358 аварий

Город

Петербург поделился опытом повышения безопасности в метро

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb