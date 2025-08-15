Бастрыкин взял на контроль дело об избиении пенсионера в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об избиении 54-летнего мужчины группой подростков в Санкт-Петербурге.

Инцидент на детской площадке в Северной столице привлек внимание руководства Следственного комитета России. По данным следователей, группа подростков напала на 54-летнего местного жителя. Злоумышленники снимали избиение пострадавшего на мобильный телефон и опубликовали запись в мессенджерах.

Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющей обязанности руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой подготовить детальный доклад о ходе и результатах расследования.

Исполнение данного поручения взято на особый контроль центральным аппаратом Следственного комитета.