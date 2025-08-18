Врач Дмитренко объяснила связь между осанкой и головной болью

Врач Екатерина Дмитренко рассказала, как привычка неправильно держать смартфон может вызывать головные боли и проблемы с позвоночником.

Современные гаджеты стали неотъемлемой частью жизни, однако их неправильное использование может негативно сказываться на здоровье. По словам Дмитренко, многие люди держат смартфоны ниже уровня глаз. Это создает избыточную нагрузку на шейный отдел позвоночника. В таком положении шея испытывает напряжение, сопоставимое с дополнительными 15-20 килограммами нагрузки, что может нарушать кровообращение и вызывать головные боли.

Проблема усугубляется при длительном использовании цифровых устройств. По словам специалиста, существует три основных фактора влияния технологий на самочувствие: напряжение глаз из-за постоянной фокусировки на экране, неправильная осанка при работе с устройствами и информационная перегрузка нервной системы. Особенно опасна так называемая «текстовая шея» — положение, когда голова наклонена вперед при использовании мобильного телефона.

Для профилактики подобных проблем врач рекомендует соблюдать несколько правил. Следует делать регулярные перерывы по принципу 20-20-20: каждые 20 минут переводить взгляд на объект в 6 метрах на 20 секунд. Важно следить за осанкой — располагать экраны на уровне глаз и использовать эргономичную мебель.

В беседе с RuNews24.ru Дмитренко также советует ограничивать время использования гаджетов, применять специальные приложения-напоминалки и не пренебрегать физической активностью для укрепления мышечного корсета.

Эксперт подчеркивает, что хронические головные боли часто связаны именно с цифровыми привычками. Изменение подхода к использованию технологий может серьезно улучшить качество жизни и снизить частоту болевых приступов.