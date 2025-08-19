США войдет в число участников «Интервидения-2025»

Представители США подтвердили участие в международном песенном конкурсе «Интервидение-2025».
В пресс-службе Фонда сохранения и поддержки культурного наследия «Традиции искусства» официально объявили о подтверждении участия девятнадцати государств в международном песенном конкурсе «Интервидение-2025».
Согласно предоставленной информации, в соревновании примут участие представители различных континентов, включая Северную и Южную Америку, Европу, Азию и Африку.
Также в перечень стран-участниц вошли Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Саудовская Аравия, Сербия, США и другие государства.
Отметим, что на конкурсе Россию представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Он исполнит песню «Прямо по сердцу» о трагической истории любви. Трек создан при участии Максима Фадеева, который выступил в роли автора и музыкального продюсера.