Бастрыкин поручил возбудить дело о нарушении прав дольщиков ЖК «Новое Колпино»

В Информационный центр Председателя СК России Александра Бастрыкина поступили жалобы от участников долевого строительства жилого комплекса «Новое Колпино», расположенного в Колпино.

Заявители сообщили о продолжающемся ущемлении их прав. Хотя здания ЖК были достроены и сданы в эксплуатацию еще в июле прошлого года, застройщик систематически откладывает сроки выдачи ключей.

Как сообщает пресс-служба СК России, помимо задержек, выявлены серьезные проблемы с качеством строительных работ: кровля повреждена и протекает, а системы вентиляции и пожаротушения находятся в нерабочем состоянии. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции ранее не принесли желаемого результата.

Ситуация с ЖК «Новое Колпино» уже освещалась в Интернете, и Александр Бастрыкин ранее давал поручение представить доклад по данному вопросу. В настоящее время Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу ведет процессуальную проверку.