Коллектив «Балет Евгения Панфилова» выступил в Александринском театре

На сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге выступила старейшая отечественная компания современного танца из Перми — «Балет Евгения Панфилова».
Коллектив представил свои постановки в рамках 27-го Международного фестиваля современного танца Open look.
Зрители увидели два спектакля: «Тысячелетие пути» — философскую работу на музыку Альфреда Шнитке, и «Восемь русских песен», предлагающую уникальный авторский взгляд на русскую душу.
Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», директор фестиваля Вадим Каспаров отметил, что на протяжении 27 лет мероприятие неизменно стремится к экспериментам и поиску новых имен и концепций. Старейший в России международный фестиваль современного танца проходит на новой сцене Александринского театра. В этом году, помимо российских участников, свои работы также привезли хореографы из Кубы и Армении.