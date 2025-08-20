Семья Анны Фроловцевой опровергла слухи о раке у актрисы

В средствах массовой информации распространились сведения о диагностировании онкологического заболевания у известной российской актрисы Анны Фроловцевой.

Сообщалось, что народной артистке якобы удалили злокачественное новообразование после маммографии. Семья звезды сериала «Воронины» поспешила выступить с официальным опровержением этих утверждений.

По данным «СтарХит», невестка артистки Эльмира Кузьменко опровергла информацию о проведенной операции и наличии рака. Она назвала эти сообщения «вбросом» и пригрозила журналистам юридическими последствиями, включая уголовную ответственность за распространение ложных данных и сведений личного характера, подчеркнув недопустимость подобных публикаций.

Напомним, 76-летняя Анна Фроловцева широко известна благодаря своей роли Галины Ивановны в телесериале «Воронины». Актриса также участвовала в создании таких кинолент, как «Двое и одна», «Барханов и его телохранитель», «Экспорт Рэймонда», а также выступала на театральной сцене. Ранее она тяжело пережила кончину своего коллеги по сериалу Бориса Клюева, который ушел из жизни в 2020 году в возрасте 76 лет из-за рака легких.