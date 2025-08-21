Реальная цена на букет перед Днем знаний не превышает 2 тысяч рублей

Флористы рекомендуют родителям первоклассников приобретать компактные букеты стоимостью от 1500 до 2000 рублей для праздничной линейки 1 сентября.

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Софронова советует избегать громоздких композиций, которые могут быть неудобны для детей младшего школьного возраста.

По информации издания Инфо24, специалисты предлагают выбирать небольшие букеты, удобные для детских рук, вместо традиционных тяжелых гладиолусов. Популярными осенними цветами остаются розы, хризантемы и астры, которые можно дополнить тематическими элементами — карандашами, миниатюрными словарями или съедобными ягодами.

Эксперты рекомендуют оформлять предварительные заказы в цветочных салонах, чтобы избежать очередей в последние дни августа и возможного роста цен. Все композиции должны соответствовать требованиям безопасности и не содержать элементов, которые могут навредить ребенку.