Суд признал бывшего охранника невиновным в покушении на Руссо

Суд присяжных Московского гарнизонного военного суда вынес вердикт по делу Тархана Эльдукаева, бывшего охранника предпринимателя Тельмана Исмаилова.

Подсудимый признан невиновным в покушении на убийство певца Авраама Руссо в 2006 году, однако его признали виновным в пособничестве покушению на убийство бизнесменов Гуршумовых.

По данным ТАСС, обвинение основывалось на версии о том, что Эльдукаев по поручению Исмаилова нанял исполнителей для нападения на Руссо. Инцидент произошел в августе 2006 года на улице Плющихе в Москве, где неизвестный произвел не менее шести выстрелов из автомата в автомобиль певца.

Адвокат Руслан Закалюжный заявил, что его подзащитный стал жертвой попыток демонизации Исмаилова. Защита настаивала на полной невиновности Эльдукаева, указывая на отсутствие прямых доказательств его причастности к преступлениям.