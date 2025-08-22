Суд вынес приговор иностранцу за преступление 23-летней давности в Петербурге

Суд приговорил гражданина одной из стран ближнего зарубежья к 10 годам лишения свободы за убийство в 2002 году.

По данным следствия, в ночь на 21 июля 2002 года между обвиняемым и его знакомым произошла драка в общежитии Московского района. В ходе инцидента фигурант нанес потерпевшему удар кулаком по голове, после чего конфликт продолжился на улице, где он нанес ему удар ногой в туловище и два удара ножом в области головы и груди. С полученными травмами пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

После совершения преступления обвиняемый скрылся с места происшествия и покинул территорию Российской Федерации, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В ходе расследования также было установлено, что позднее он совершил преступление в стране своего гражданства, где находится в пенитенциарном учреждении.

Собранные российскими следователями доказательства были признаны судебными органами ближнего зарубежья достаточными для вынесения приговора. Уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в страну гражданства злоумышленника, там его осудили на 10 лет.