Госэконадзор приступил к ликвидации незаконной свалки в Мурино

Сотрудники Государственного экологического надзора приступили к ликвидации незаконной свалки в Муринском городском поселении в Ленинградской области.

Специалисты организовали проверку состояния свалки, расположенной вблизи улицы Челябинская. В ходе обследования территории были выполнены маркшейдерско-геодезические замеры для оценки выполнения ранее вынесенного судебного акта, сообщает ivbg.ru.

В настоящее время на объекте осуществляется вывоз отходов с привлечением специализированной техники. Мусор транспортируется на лицензированный полигон для последующей утилизации. Площадь загрязненной территории постепенно сокращается в соответствии с утвержденным планом работ.

Отметим, что факт незаконного размещения отходов был выявлен в начале 2024 года в ходе плановой проверки соблюдения природоохранного законодательства.