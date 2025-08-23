МИД России заявил об отсутствии пошлости на «Интервидении»

Международный песенный конкурс «Интервидение» не является противовесом «Евровидению», но будет отличаться открытостью и отсутствием пошлости.

Конкурс не создавался в качестве противовеса «Евровидению», однако имеет принципиальные отличия. Российский проект не содержит политической подоплеки и основан на ценностях взаимного уважения, культурного суверенитета и равноправия. Об этом сообщил ТАСС директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

Дипломат отметил, что «Интервидение» отличается от «Евровидения». По его словам, «Евровидение» связано с политикой и чрезмерной экстравагантностью, а «Интервидение» показывает, что популярная музыка может привлекать слушателей без непристойностей, основываясь на национальных традициях и самобытности.

По его словам, «Интервидение» представляет собой пример культурного сотрудничества глобального масштаба и событие созидательной дипломатии. Важным отличием называется всемирный охват проекта, который открыт для всех стран без исключения, в отличие от евроцентричного подхода «Евровидения». Конкурс призван продемонстрировать музыкальное разнообразие стран Азии, Латинской Америки, Африки и других регионов.

Отметим, что мероприятие запланировано на сентябрь в Москве, где зрители смогут увидеть выступления артистов из разных стран мира. На конкурсе Россию представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Он исполнит песню «Прямо по сердцу» о трагической истории любви. Автором и музыкальным продюсером трека стал Максим Фадеев.