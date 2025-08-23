Александр Овечкин вышел на лед в форме с изображением дальневосточного леопарда

Хоккеист Александр Овечкин провел матч в специальной экипировке с изображением дальневосточного леопарда. Спортсмен выразил поддержку инициативам по сохранению этого редкого животного.

Во время встречи между «Динамо» и «Ак Барсом» нападающий «Вашингтон Кэпиталз» появился перед болельщиками в хоккейной форме, украшенной символикой дальневосточного леопарда. В своей речи спортсмен сообщил, что в сентябре московский клуб планирует провести специальный матч, посвященный защите этого редкого хищника.

Напомним, что дальневосточный леопард обитает исключительно на территории национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае. Благодаря усилиям по охране природы и борьбе с браконьерством, численность этих животных за последние годы увеличилась с 35 до более чем 120 особей.

Представители природоохранных организаций отмечают, что участие известных спортсменов в подобных акциях помогает привлечь внимание широкой общественности к проблемам сохранения уникальных видов.