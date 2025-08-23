Прокуратура проверяет обстоятельства столкновения катеров в Выборгском заливе

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения двух маломерных судов в акватории Выборгского залива.

Столкновение двух маломерных судов произошло в акватории Выборгского залива 23 августа около 17 часов. На одном из катеров находились пассажиры.

В настоящее время оба судна находятся на причале в Выборге. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства проводят проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

Надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего инцидента. Проверка направлена на выявление возможных нарушений требований безопасности судоходства и определение причин столкновения.