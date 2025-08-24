Суд арестовал обвиняемого во взятке прокурора Лодейного Поля

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для прокурора, обвиняемого по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Согласно материалам дела, подсудимый обвиняется в получении взятки через посредника.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, следствие установило, что он через посредника получил муляж денежных средств в размере 1,9 млн рублей и реальные деньги в сумме 40 тысяч рублей. Передача происходила в августе 2025 года на территории Лодейного Поля, после чего обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ.

Прокурор частично признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием, однако суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте. Мера пресечения будет действовать до октября 2025 года. Ранее обвиняемому было предъявлено официальное обвинение.