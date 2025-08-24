На Невском проспекте закрыли участок для завершающего этапа ремонта

На Невском проспекте начался завершающий этап масштабного ремонта дорожного покрытия.

С 24 по 27 августа закрыт для движения транспорта участок от Литейного проспекта до площади Восстания.

По данным издания Мойка78, работы выполняются с рекордными темпами — на объекте ежедневно задействовано 145 единиц спетехники и 275 специалистов. Уже завершено обновление покрытия на участке от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы протяженностью 1,3 км.

Полное открытие движения по главной магистрали Северной столицы запланировано на 28 августа.

Как отмечают в городской администрации, применяются современные технологии: уложен износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон, а в местах повышенной нагрузки использовано 12 тысяч квадратных метров стальной сетки.