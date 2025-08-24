Воскресенье, 24 августа 2025
На Невском проспекте закрыли участок для завершающего этапа ремонта

Дмитрий Григорьев
Фото: Baltphoto

На Невском проспекте начался завершающий этап масштабного ремонта дорожного покрытия. 

С 24 по 27 августа закрыт для движения транспорта участок от Литейного проспекта до площади Восстания.

По данным издания Мойка78, работы выполняются с рекордными темпами — на объекте ежедневно задействовано 145 единиц спетехники и 275 специалистов. Уже завершено обновление покрытия на участке от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы протяженностью 1,3 км.

Полное открытие движения по главной магистрали Северной столицы запланировано на 28 августа. 

Как отмечают в городской администрации, применяются современные технологии: уложен износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон, а в местах повышенной нагрузки использовано 12 тысяч квадратных метров стальной сетки.

Квесты: интересно, безопасно, прибыльно?

Индустрия квестов довольно долго регулировала себя самостоятельно, без вмешательства законодателей. Не исключено, что на пользу сфере квестов повлияло развитие агрегаторов - пользователям удобно, есть стимул и необходимость соблюдать правила, чтобы находиться в топе страниц и получать больше бронирований.Но и на GR-арене в последние годы было достаточно активно. Введение ГОСТ по детским квестам, законопроект в Заксобрании Санкт-Петербурга и так далее. Опасный экстрим в прошлом?Объяснять, что такое квест уже мало кому нужно. Разновидностей квестов много, особенно популярны так называемые перформансы — квесты с участием актеров. На перформансы приходится около 56-58% бронирований, и эта цифра продолжает расти. Такие квесты дают заряд эмоций и одновременно позволяют выплеснуть их благодаря более глубокому погружению в атмосферу. Задача организатора подобного квеста не только избежать физических травм,...
Во второй половине 2025 года военным пенсионерам проиндексируют соцвыплаты

В Государственной думе России рассказали, что очередная индексация пенсий случится во второй половине 2025 года и коснется категории военных пенсионеров.В октябре 2025 года военным пенсионерам будет произведена индексация пенсий. Об этом сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб, пишет РИА Новости.По ее словам, размер увеличения составит 4,5%. Индексация распространится на всех пенсионеров, проходивших службу в силовых структурах. Данная мера направлена на повышение уровня социальной защиты данной категории граждан.Ранее был озвучен размер средней пенсионной выплаты в России. Он составил порядка 23 тысяч рублей в месяц. Такая сумма была зафиксирована в начале 2025 года. При этом на учете Социального фонда состоят свыше 41 млн людей пенсионного возраста.
