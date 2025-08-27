Елена Драпеко назвала Петербург волшебным городом

Народная артистка России Елена Драпеко поделилась воспоминаниями о своем творческом пути и личной жизни.

Отвечая журналистов «Петербургского дневника» на вопрос о влиянии Северной столицы на ее жизнь, артистка назвала город волшебным и процитировала Пушкина. Она также раскрыла свое понимание счастья как самореализации на пределе возможностей, сравнив его с восхождением альпиниста на гору.

Актриса поделилась детскими воспоминаниями о жизни в военных городках под Ленинградом — в Парголово, Павловске и Царском Селе. Она с теплотом рассказала о родителях: отце-офицере и матери-учительнице. Драпеко упомянула о ранней потере отца, который скончался от онкологического заболевания, когда ей было 16 лет.

Драпеко также рассказала, что ее первая роль была в фильме «Круг» режиссера Герберта Раппапорта в 1972 году, где она снималась вместе с Александром Збруевым. Она вспомнила атмосферу творчества и человеческих отношений, царившую на студии в те годы.

Среди своих мечтаний Драпеко назвала желание прожить долгую и интересную жизнь и, в том числе, дождаться замужества внучки. Она подчеркнула, что лично хочет участвовать в этом важном семейном событии.