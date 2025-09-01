Валерий Гергиев откроет сезон Мариинского театра концертом

Мариинский театр готовится к открытию своего 243 сезона под руководством дирижера Валерия Гергиева.

Народный артист России даст специальный концерт 1 сентября в Концертном зале, где прозвучат Первые симфонии Дмитрия Шостаковича и Густава Малера.

Уже 2 сентября на сцене выступят победители Международного конкурса имени Сергея Рахманинова — пианисты Владимир Вишневский и Жуй Мин, а за дирижерский пульт встанет Олег Худяков. В программе будут представлены произведения Рахманинова, включая Рапсодию на тему Паганини и Второй фортепианный концерт.

Открытие сезона на Новой сцене запланировано на 5 сентября оперой Николая Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» под управлением Гергиева. На исторической сцене 6 сентября покажут «Сказку о царе Салтане», а балетный сезон откроется 10 сентября спектаклем «Баядерка» Людвига Минкуса.