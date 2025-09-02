Все билеты на концерт Шуфутинского в Кремле распроданы

Концерт Михаила Шуфутинского в Государственном Кремлевском дворце 3 сентября соберет полный аншлаг.

Как сообщает ТАСС, все 6 тысяч билетов на выступление были распроданы задолго до мероприятия. Это масштабное событие в мире российской эстрады привлекло внимание поклонников разных поколений.

Особое место в программе концерта заняла легендарная композиция «Третье сентября», впервые исполненная артистом в 1993 году и ставшая его визитной карточкой. Песня была создана в творческом союзе двух известных композиторов — Игоря Крутого, написавшего музыку, и Игоря Николаева, автора текста. Через год после первого исполнения эта композиция вошла в сольный альбом Шуфутинского «Гуляй, душа».

Интересно, что несмотря на прошедшие десятилетия, произведение не только не потеряло популярности, но и обросло многочисленными интернет-мемами, что свидетельствует о его культурном значении.