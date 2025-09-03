Сайт «Таврического банка» временно прекратил работу после отзыва лицензии

Официальный сайт «Таврического банка» временно недоступен для пользователей после решения Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций. На главной странице ресурса размещено уведомление о временном закрытии с просьбой обращаться позднее.

Как сообщалось ранее, 3 сентября Банк России принял решение об отзыве лицензии у кредитной организации в связи с полной утратой банком собственных средств. Регулятор указал на критическое финансовое положение учреждения.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) начала процедуру страхования вкладов. Согласно официальному заявлению, выплаты вкладчикам «Таврического банка» начнутся не позднее 17 сентября 2025 года. Все клиенты банка, чьи вклады подлежат страхованию, получат возмещение в установленном законом порядке.

АСВ рекомендует вкладчикам следить за официальными объявлениями на сайте агентства для получения актуальной информации о порядке и сроках выплат. Напомним, что максимальная сумма страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 миллиона рублей.