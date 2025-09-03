Среда, 3 сентября 2025
Бизнес-вести

Сайт «Таврического банка» временно прекратил работу после отзыва лицензии

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

Официальный сайт «Таврического банка» временно недоступен для пользователей после решения Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций. На главной странице ресурса размещено уведомление о временном закрытии с просьбой обращаться позднее.

Как сообщалось ранее, 3 сентября Банк России принял решение об отзыве лицензии у кредитной организации в связи с полной утратой банком собственных средств. Регулятор указал на критическое финансовое положение учреждения.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) начала процедуру страхования вкладов. Согласно официальному заявлению, выплаты вкладчикам «Таврического банка» начнутся не позднее 17 сентября 2025 года. Все клиенты банка, чьи вклады подлежат страхованию, получат возмещение в установленном законом порядке.

АСВ рекомендует вкладчикам следить за официальными объявлениями на сайте агентства для получения актуальной информации о порядке и сроках выплат. Напомним, что максимальная сумма страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 миллиона рублей.

Терминал Port Favor вошел в программу промышленного туризма Ленобласти

Терминал по перевалке минеральных удобрений Port Favor в Усть-Луге стал участником программы развития промышленного туризма в Ленинградской области. Предприятие намерено сотрудничать с туроператорами и рассматривает это направление, в том числе как инструмент для привлечения квалифицированных кадров.В Port Favor рассказали, что готовы предложить гостям ознакомиться с процессом перевалки жидкого аммиака и понаблюдать за строительством новых мощностей для хранения и перевалки сухих минеральных удобрений, которое ведется в настоящее время.Сотрудники терминала проходят обучение для проведения экскурсий. Программа включает информацию о работе предприятия и промышленном потенциале региона. Также планируется включить в тур посещение музея Ижорской культуры в деревне Вистино и экотропы в Кургальском заказнике.Решение о включении терминала в программу было принято после визита на объект экспертной группы Агентства экономического развития ЛО (АЭРЛО) в...
Квесты: интересно, безопасно, прибыльно?

Индустрия квестов довольно долго регулировала себя самостоятельно, без вмешательства законодателей. Не исключено, что на пользу сфере квестов повлияло развитие агрегаторов - пользователям удобно, есть стимул и необходимость соблюдать правила, чтобы находиться в топе страниц и получать больше бронирований.Но и на GR-арене в последние годы было достаточно активно. Введение ГОСТ по детским квестам, законопроект в Заксобрании Санкт-Петербурга и так далее. Опасный экстрим в прошлом?Объяснять, что такое квест уже мало кому нужно. Разновидностей квестов много, особенно популярны так называемые перформансы — квесты с участием актеров. На перформансы приходится около 56-58% бронирований, и эта цифра продолжает расти. Такие квесты дают заряд эмоций и одновременно позволяют выплеснуть их благодаря более глубокому погружению в атмосферу. Задача организатора подобного квеста не только избежать физических травм,...
