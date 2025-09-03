Парковка на Лиговском стала самой популярной у автомобилистов Петербурга

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга подвел итоги работы городских и перехватывающих парковок за первые семь месяцев 2025 года. Согласно представленной статистике, лидером по востребованности стала городская стоянка на Лиговском проспекте, дом 55.

Как уточнили в пресс-службе Комтранса, ежедневная загрузка этой парковки достигает 479%, что эквивалентно размещению 235 автомобилей при 49 доступных машино-местах. В тройку наиболее популярных также вошли парковочные зоны на Казанской и Конюшенной площадях.

В настоящее время в городе функционирует 15 городских стоянок общей вместимостью 1909 машино-мест и 19 перехватывающих парковок на 1818 мест. Наибольшей популярностью среди перехватывающих пользуются площадки у станций метро «Парнас» и «Рыбацкое».

Представители комитета напомнили, что размещение на городских стоянках является платным, за исключением велосипедистов, владельцев электромобилей, инвалидов и лиц, их перевозящих. Для бесплатного использования перехватывающих парковок необходимо соблюсти ряд условий: въехать на территорию после 5:30, приложить карту «Подорожник» на въезде, совершить в течение дня не менее двух поездок на общественном транспорте с оплатой этой же картой, и выехать до 23:59 с повторным приложением карты к выездной стойке.