Во Всеволожске возбуждено дело после обнаружения новорожденного в коробке

Следственный отдел по городу Всеволожск возбудил уголовное дело по факту обнаружения новорожденного ребенка в подъезде жилого дома. Инцидент произошел 4 сентября 2025 года на Ленинградской улице.

По информации Следственного управления СК России по Ленинградской области, младенец женского пола был обнаружен в коробке у мусоропровода. В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и статьей 106 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).

Следователи проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Выясняются причины и условия, которые привели к оставлению ребенка в опасности.

Местные жители проинформированы о возможности предоставления любой информации, имеющей значение для расследования уголовного дела.