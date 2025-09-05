Десять человек эвакуированы при пожаре в коммуналке на Миллионной улице

Крупный пожар произошел в многокомнатной коммунальной квартире в центре Санкт-Петербурга, в результате чего потребовалась эвакуация десяти человек.

Инцидент случился 5 сентября в историческом здании на Миллионной улице, где располагается доходный дом с богатой архитектурной историей.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило в 13:16. Огонь вспыхнул на кухне площадью три квадратных метра. Полностью сгорела бытовая обстановка на площади один квадратный метр. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации пламени и спасению людей.

Спасатели организовали полную эвакуацию всех находящихся в здании людей — всего десять человек были выведены из опасной зоны. К тушению пожара были привлечены значительные силы — 15 сотрудников МЧС и три специализированные единицы пожарной техники.

Возгорание было полностью ликвидировано к 13:50. Пострадавших в результате происшествия зафиксировано не было.