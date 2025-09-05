Прокуратура начала проверку после пожара в морском порту Петербурга

Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку по факту возгорания на территории морского порта Санкт-Петербурга. Инцидент произошел пятого сентября 2025 года на первом и втором причалах крупного портового комплекса.

По предварительной информации, пожар возник в массе металлолома, хранившейся на территории порта. В настоящее время на месте работают профессиональные аварийно-спасательные службы, которые ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации. Точные причины происшествия устанавливаются в ходе расследования.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, проверка фокусируется на соблюдении законодательства о безопасности при эксплуатации объектов водного транспорта и требований противопожарного режима. Ситуация остается на особом контроле у надзорных органов.