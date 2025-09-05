Мошенников с вредоносным ПО задержали в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга задержала трех участников преступной группы, которые использовали вредоносную программу для хищения денежных средств с банковских счетов граждан.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники размещали в интернете фиктивные объявления о заработке и предлагали жертвам скачать приложение.

В действительности программа предоставляла мошенникам полный доступ к банковским приложениям на устройствах жертв. Преступники переводили деньги с счетов граждан, а при наличии аккаунта на Госуслугах оформляли микрозаймы. Для сокрытия своей деятельности они использовали иностранные прокси-серверы.

В настоящее время установлена причастность задержанных к более чем 50 эпизодам мошенничества на общую сумму около 1 миллиона рублей. Организатор группы заключен под стражу, его сообщникам избрана мера пресечения без лишения свободы. По фактам хищений возбуждены уголовные дела.