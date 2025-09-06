Прорыв трубы в Кингисеппе оставил без воды 78 домов

Крупная авария на водопроводной сети произошла в Кингисеппе Ленинградской области.

Прорыв стальной трубы диаметром 100 миллиметров в районе городского рынка на улице Воровского оставил без водоснабжения 78 многоквартирных домов.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Леноблводоканал», аварийный ремонт начался шестого сентября. Помимо жилых домов, перебои с водоснабжением коснулись кафе, центра эстетического воспитания, мебельного и продуктового магазинов. Зона отключения воды распространяется на Крикковское шоссе и несколько улиц в центре города.

Для обеспечения жителей водой организован подвоз по требованию. Все нуждающиеся могут обратиться в ситуационный центр предприятия по телефону 8 (812) 409-00-01. Специалисты аварийной службы оперативно работают на месте для скорейшего восстановления водоснабжения.