В Красносельском районе произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей

На 5-м километре автодороги «Подъезд к Красносельскому району от СПб» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, результатом которого стала гибель пешехода. Инцидент произошел 5 сентября в 22:57 вне населенного пункта.

По предварительной информации, 42-летняя женщина за рулем автомобиля «Suzuki SX4» совершила наезд на 60-летнего мужчину, находившегося на проезжей части вне зоны пешеходного перехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. От удара пострадавшего отбросило на полосу встречного движения, где на него последовательно наехали грузовая «ГАЗель» и легковой автомобиль Volkswagen Vento.

Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В настоящее время проводится процессуальная проверка для установления всех обстоятельств случившегося. Правоохранительные органы изучают детали происшествия, включая вопросы соблюдения правил дорожного движения всеми участниками инцидента.