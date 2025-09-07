В ДНР ожидают гастроли столичных театров из Москвы и Петербурга

Министр культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтяков сообщил о планах проведения гастролей репертуарных театров из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в новом театральном сезоне. По его словам, улучшение обстановки в регионе позволяет возобновить культурный обмен.

Желтяков отметил, что дончане с радостью встречают гастролирующие коллективы, поскольку это дает возможность сравнить мастерство местных артистов и постановщиков с театрами других регионов. Министр подчеркнул, что ранее репертуарные театры практически не приезжали в республику, пишет ТАСС.

В августе состоялись первые после 2022 года гастроли Херсонского областного русского академического музыкально-драматического театра в Мариуполе. В сентябре в рамках Дней петербургской культуры город-побратим также принял театральные коллективы из Северной столицы.

Планируется, что новый театральный сезон будет включать активные гастрольные обмены с ведущими театральными коллективами из различных регионов России.