Александр Овечкин вылетел в США для подготовки к новому сезону НХЛ

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

Капитан и нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отправился в Соединенные Штаты для подготовки к предстоящему сезону Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает корреспондент ТАСС, российский спортсмен вылетел из аэропорта Домодедово с семьей. Овечкин с женой и детьми следует через Дубай, откуда продолжит путь в Вашингтон.

Напомним, в апреле текущего года 39-летний нападающий побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, достигнув показателя в 894 гола. На данный момент в активе российского форварда 897 результативных бросков.

Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует в ночь на 8 октября по московскому времени. «Вашингтон Кэпиталз» проведет первый матч чемпионата на домашнем льду против «Бостона Брюинз» в ночь на 9 октября. Овечкин, являющийся ключевым игроком команды, приступит к подготовке в предсезонный период.

