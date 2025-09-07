Из-за пожара на улице Корнея Чуковского эвакуировали 40 человек

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга вечером 7 сентября произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Возгорание было зафиксировано в 18:19 в квартире на улице Корнея Чуковского.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу, пожар охватил кухню площадью 6 квадратных метров и балкон площадью три квадратных метра в трехкомнатной квартире. Огонь распространился на всю площадь помещений, где происходило горение домашней обстановки.

Спасатели оперативно эвакуировали 40 человек из опасной зоны. По предварительной информации, пострадавших нет. Пожар был полностью ликвидирован к 18:49 силами четырех единиц техники и семнадцати сотрудников МЧС.

Причины возгорания устанавливаются. Специалисты продолжают работу на месте происшествия для выявления обстоятельств инцидента.