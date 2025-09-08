Петербург установил два климатических рекорда за один день

Санкт-Петербург установил два климатических рекорда 7 сентября. Продолжительность солнечного сияния и среднесуточная температура достигли исторических максимумов.

Начальник Гидромецентра Северной столицы Александр Колесов сообщил, что продолжительность солнечного сияния на территории региона составила 12,5 часа, что превысило предыдущий максимум 1964 года на 0,5 часа.

Среднесуточная температура воздуха впервые в истории наблюдений достигла показателя +20,1 градуса, что на 0,3 градуса выше предыдущего рекорда 2018 года.

В своем Telegram-канале специалист отметил, что даже в экстремально теплом 2024 году подобные температурные значения не фиксировались в первую декаду сентября.

Сложившиеся погодные условия обусловлены влиянием антициклона, который обеспечил ясную погоду на территории Ленинградской области. При этом грозовые фронты вдоль границы с Финляндией смещались в северо-восточном направлении, не затрагивая регион.