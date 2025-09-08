Полицейские задержали москвича при попытке проникнуть на территорию Эрмитажа

Сотрудники Росгвардии и службы безопасности Эрмитажа задержали пьяного москвича во время незаконного проникновения на территорию музея.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 7 сентября. Согласно предварительной информации, 23-летний житель Москвы пытался незаконно проникнуть на территорию музея. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным мониторинга системы видеонаблюдения, молодой человек пытался преодолеть ограждение путем перелаза через закрытые ворота. После спуска на территорию музея правонарушитель был немедленно задержан совместной группой охраны. При задержании установлено состояние алкогольного опьянения у нарушителя.

Задержанного передали сотрудникам районного отдела полиции для составления соответствующего административного протокола и решения вопроса о возбуждении уголовного дела.