Путин поздравил Ларису Долину с юбилеем

Президент России Владимир Путин направил официальное поздравление народной артистке Ларисе Долиной по случаю ее 70-летнего юбилея.
В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства высоко оценил творческие достижения и многолетнюю профессиональную деятельность знаменитой певицы.
Путин особо отметил уникальный талант и выдающиеся вокальные способности, которые позволили Долиной завоевать признание многочисленных поклонников эстрадного и джазового искусства.
Президент подчеркнул важность ее педагогической и наставнической работы, которой артистка систематически занимается на протяжении всей карьеры.
В послании содержались теплые пожелания здоровья, благополучия и дальнейших творческих успехов.
Лариса Долина является одной из самых известных российских исполнительниц, чей репертуар включает такие популярные композиции как «Погода в доме», «Ресторан» и «Половинка». Артистка удостоена numerous государственных наград, включая ордена Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, врученный в 2025 году.