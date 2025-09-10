Суд отказал предпринимателю в жалобе по делу о некачественном ремонте

Третий кассационный суд общей юрисдикции отказал индивидуальному предпринимателю в удовлетворении жалобы на судебные решения по делу о некачественном ремонте автомобильного двигателя.

Судебная коллегия подтвердила правомерность взыскания с предпринимателя значительной суммы компенсации в пользу клиента.

Как сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, между сторонами был заключен договор на капитальный ремонт двигателя, однако работы были выполнены с нарушениями.

Экспертное заключение установило множественные дефекты цилиндропоршневой группы и системы смазки, возникшие по вине исполнителя.

Выборгский районный суд частично удовлетворил требования истца, взыскав с предпринимателя свыше 277 тысяч рублей убытков, 100 тысяч рублей неустойки и более чем 188 тысяч рублей штрафа. Апелляционная и кассационная инстанции признали эти решения законными и обоснованными, указав на необходимость полного возмещения ущерба.