Водитель электромопеда госпитализирован после столкновения с автомобилем

В результате столкновения электромопеда с автомобилем на Васильевском острове водитель двухколесного транспорта получил тяжелые травмы.

В пятницу, 12 сентября, около десяти часов утра на Васильевском острове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электромопеда и автомобиля. Инцидент произошел возле дома на Галерном проезде, где 21-летний водитель электромопеда, выезжая с прилегающей территории, столкнулся с автомобилем «Волга» под управлением 73-летней автолюбительницы.

По предварительной информации, автомобиль двигался по главной дороге от Парусной улицы в сторону улицы Нахимова. В результате столкновения водитель электромопеда получил тяжелые травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия для установления всех обстоятельств инцидента.