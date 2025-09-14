В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве на 400 тысяч рублей

Сотрудники полиции Выборгского района Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пожилой женщины.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 12 сентября 2025 года 88-летняя пенсионерка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о хищении денежных средств. Неизвестные лица позвонили ей и под предлогом борьбы с экстремизмом выманили 400 тысяч рублей.

Злоумышленники сообщили потерпевшей о мнимом подозрении в экстремистской деятельности и потребовали передать денежные средства для так называемой декларации. Женщина передала курьеру указанную сумму 9 сентября. По факту происхождения было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Так, 13 сентября в 2.30 утра оперативная группа уголовного розыска задержала подозреваемого по месту его жительства. Им оказался 29-летний мужчина 1996 года рождения.