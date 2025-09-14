Мужчину задержали за стрельбу из пистолета во дворе в Мурино

Сотрудники полиции Всеволожского района задержали мужчину, который производил выстрелы из охолощенного пистолета в воздух.

Инцидент произошел 13 сентября 2025 года около 23 часов в Мурино, где местная жительница сообщила о стрельбе во дворе дома на улице Шувалова. По предварительной информации, причиной инцидента стал бытовой конфликт между супругами.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержанный 1985 года рождения устроил стрельбу после конфликта со своей супругой. Прибывший наряд полиции доставил мужчину в отдел для составления административного протокола. Охолощенный пистолет был изъят и направлен на экспертизу для установления его технических характеристик.

В отношении нарушителя составлен протокол по соответствующей статье за мелкое хулиганство. В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. Также проверяется законность приобретения и хранения оружия задержанным.