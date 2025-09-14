Полиция пресекла стрельбу из пневматики в Шушарах

Необычный вечер в жилом комплексе Шушар завершился визитом правоохранителей.

В воскресенье, 14 сентября, жильцы вызвали полицию, услышав звуки выстрелов с пятого этажа. На место оперативно прибыли сотрудники органов внутренних дел, которые обнаружили четверых подростков 16-17 лет с пневматическим пистолетом.

Среди задержанных оказались учащиеся строительного, пожарно-спасательного и автомеханического колледжей. Четвертый молодой человек не работает и не учится, пишет «Фонтанка». Все они находились в квартире, откуда, согласно показаниям очевидцев, велась стрельба. Изъятое оружие стало причиной беспокойства местных жителей.

Молодых людей доставили в отделение полиции для установления всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство». Родителям подростков предстоит дать объяснения по поводу действий своих детей.