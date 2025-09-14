Путин провел встречу с Миллером в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург провел серию встреч, включая переговоры с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Как сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК, контакты между президентом и руководителем газовой компании носят регулярный характер в связи с масштабом хозяйственной деятельности корпорации.

В числе других запланированных мероприятий состоялась рабочая встреча с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Песков отметил, что подобные оперативные совещания проводятся на постоянной основе в рамках рабочего графика главы государства. Все обсуждения были посвящены актуальным вопросам развития города и топливно-энергетического комплекса.

Особое внимание было уделено вопросам функционирования газовой отрасли и реализации стратегических проектов компании. По словам представителя Кремля, такие регулярные контакты позволяют обеспечивать эффективное управление ключевыми отраслями экономики страны и оперативно решать возникающие вопросы.