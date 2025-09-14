У блогера Влада Бумаги нашли налоговый долг в 2 млн рублей

Известный блогер Влад А4, также известный как Влад Бумага, имеет серьезную задолженность перед Федеральной налоговой службой.

Как сообщает Telegram-канал Baza, размер долга превышает 2 млн рублей. В случае игнорирования обязательств к блогеру могут быть применены меры принудительного взыскания через судебных приставов.

Напомним, 9 февраля 2024 года, Telegram-канал Shot уже сообщал о возможных проблемах блогера с налоговыми органами. Тогда утверждалось, что у Влада Бумаги имелись неоплаченные штрафы и задолженность на сумму 278 тысяч рублей. Однако директор блогера Александра Баженова категорически опровергла эту информацию, отрицая наличие каких-либо долгов.

В мае 2025 года Влад А4 был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Это произошло после его вопроса к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии. Тогда блогер поинтересовался причинами замедления работы YouTube в России, на что получил развернутый ответ главы государства.