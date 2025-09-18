В Шушарах начали подготовку к строительству ВСМ

В Шушарах начались подготовительные работы для строительства инфраструктуры высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) выдал положительное заключение на проект строительства нескольких технических объектов.

По данным сайта КГИОП, разрешение касается двух участков в районе пересечения будущей трассы с Ям-Ижорским шоссе. Проект предусматривает возведение модуля связи и транспортной безопасности, пункта управления, пожарных резервуаров, трансформаторных подстанций и антенной опоры. Все запланированные работы соответствуют охранным требованиям историко-культурного наследия.

Как ранее отмечал вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, строительство ВСМ представляет собой настоящий технологический вызов для страны. Он подчеркивал, что каждая составляющая проекта будет воплощать достижения научной мысли, новейшие материалы и цифровые технологии. Речь идет о концессионном участке магистрали от Обухово до Великого Новгорода.