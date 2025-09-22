На Комендантском проспекте создают выделенную полосу для транспорта

На Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге планируют ускорить движение 14 маршрутов наземного городского транспорта.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, работы ведутся на участке от Арцеуловской аллеи до Комендантской площади. В рамках программы по созданию приоритетного движения и по просьбам жителей Приморского района там обустраивают выделенную полосу. Подрядчиком выступает подведомственное учреждение «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга».

На данном участке устанавливают дорожные знаки, которые обозначают приоритет общественного транспорта и запрет движения для других машин, кроме маршрутных такси, автобусов, троллейбусов и автомобилей экстренных служб. Всего до 5 октября планируется монтаж 548 новых знаков и замена 94 существующих. Параллельно наносят новую дорожную разметку. В список ускоренных маршрутов вошли 11 автобусов (№ 76, 79, 85, 127(М), 134, 135, 170, 171, 202, 223, 227) и 3 троллейбуса (№ 2, 23, 50).

Жители Приморского района предложили создать выделенную полосу, и городские власти откликнулись на эту инициативу. Председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев заявил, что в ответ на многочисленные обращения, средства из других проектов были перераспределены, чтобы начать проектирование полосы на Комендантском проспекте в текущем году.