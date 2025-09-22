В Москве начали строить Бирюлевскую линию метро

В Москве официально началось строительство Бирюлевской линии метрополитена.

Протяженность новой ветки составит 22,2 километра, на которых разместятся десять станций. Линия обеспечит пересадки на Замоскворецкую и Троицкую линии, Большую кольцевую линию, МЦК и Павелецкое направление Московской железной дороги.

Как сообщает «Москва.ру», в настоящее время активная строительная фаза ведется на станциях «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар». Остальные семь станций находятся на этапе проектирования, но уже включены в общую трассировку будущей линии. Реализация проекта позволит улучшить транспортное обслуживание жителей нескольких районов столицы.

Новая ветка охватит районы Бирюлево Восточное и Западное, Даниловский, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Царицыно. Всего проект улучшит транспортную доступность для около одного миллиона москвичей, разгрузив существующие маршруты и сделав поездки по южным районам города более комфортными.