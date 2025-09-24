Пассажиропоток электричек в Петербурге достиг 10 миллионов в августе

Проект «наземного метро» в Санкт-Петербурге переходит из стадии планирования в стадию активной реализации и уже демонстрирует положительные результаты. Рост пассажиропотока, особенно за полугодие, указывает на востребованность и потенциальную эффективность этого направления для разгрузки городской транспортной сети.

В частности, в городе стартовала реализация проекта по созданию высокоскоростного наземного сообщения, аналогичного метрополитену. Эта инициатива входит в десятку ключевых направлений модернизации транспортной системы Петербурга.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что в августе текущего года пригородными поездами воспользовались порядка 10 млн пассажиров. Согласно официальной статистике Северо-Западной пригородной пассажирской компании, этот показатель на два процента превысил результат аналогичного периода 2024 года.

Наиболее значительный рост пассажиропотока зафиксирован на Финляндском направлении – там перевезли 3,6 млн человек, а на Балтийском направлении – 2,4 млн пассажиров. Также положительная динамика отмечена на Волховстроевском и Петрозаводском направлениях. Показатели Витебского и Московского направлений остались на уровне прошлого года или снизились незначительно (1,9 и 1,3 млн пассажиров соответственно).

Стоит отметить, что развитие внутригородского железнодорожного сообщения является одним из десяти приоритетов развития Петербурга, она реализуется по поручению губернатора Александра Беглова.

Напомним, председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев ранее заявлял, что совместно с перевозчиками в городе на Неве организовано тактовое движение электропоездов уже по пяти маршрутам. Причем, за первые шесть месяцев текущего года пассажиропоток в пригородном сообщении вырос на 24 процента, достигнув показателя в 43 млн человек.