Полицейские задержали 17-летнего подозреваемого в попытке поджога локомотива

Сотрудники транспортной полиции Санкт-Петербурга задержали 17-летнего жителя Псковской области по подозрению в попытке поджога локомотива. Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к террористическому акту.

По данным следствия, молодой человек причастен к попытке поджога железнодорожного локомотива на станции Кушелевка в Санкт-Петербурге. Для совершения противоправного действия задержанный использовал легковоспламеняющуюся жидкость.

Правоохранители установили, что подозреваемый действовал по указанию неустановленного куратора, связь с которым осуществлялась через мессенджер. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Полицейские задержали подозреваемого псковича. На основании произошедшего инцидента было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на преступление и террористическом акте.