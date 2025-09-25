В метро Петербурга запустили проект «История станции» с QR-кодами

В Санкт-Петербурге запущен просветительский проект «История станции», приуроченный к 70-летию местного метрополитена. Инициатива позволяет пассажирам получить подробную информацию о каждом из семидесяти трех метровокзалов города.

Как сообщает вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, для доступа к данным необходимо навести камеру смартфона на QR-код, размещенный в вестибюле станции. Пользователи могут узнать об архитекторах, инженерных особенностях и других фактах, обычно скрытых от глаз.

Проект органично дополняет другую инициативу — «В метро с книгой», которая предоставляет доступ к виртуальным фондам Библиотеки имени Маяковского. Таким образом, поездка в метро становится не только быстрым перемещением, но и возможностью для познавательного досуга.

За 70 лет существования метрополитен превратился в важный элемент городской жизни, сохранив на своих станциях множество уникальных историй. Как подчеркнули в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, теперь каждый пассажир может ознакомиться с ними с помощью нового проекта.